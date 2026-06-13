Meloni-Cinquestelle, il tarocco di Conte

Un duello senza esclusione di colpi. O meglio, senza esclusione di... "espressioni facciali". Quelle che, a poche ore dall’intervento di Giuseppe Conte alla Camera, compaiono nel video postato dal leader Cinquestelle corredando le sue parole di controcampi con le “faccine” della presidente del Consiglio… Peccato che a visionare quel video sui social sia stata anche la co-protagonista Meloni. E immediatamente - rivolgendosi al leader del Movimento - non le abbia mandate a dire: “Mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del Suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?” scandisce Meloni. Che parla di “mistificazioni” stellate. Di certo, le immagini al Quirinale di Meloni ci sono nella cronologia della giornata istituzionale. E c’è, tutt’altro che sotto la cenere, la fiamma di uno scontro politico che nelle ultime ore si è fatto un incendio. Ad arroventare il clima c’erano state proprio in aula le parole del deputato stellato, Silvestri.