scontro sulla difesa

Meloni: "Chi ci accusa di essere un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo"

Al Senato, la premier difende l'aumento delle spese per la sicurezza e attacca le opposizioni

14 Ott 2026 - 11:25
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"Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo". Giorgia Meloni respinge le accuse delle opposizioni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La premier sostiene che la maggiore flessibilità concessa dall'Unione europea per le spese di difesa permetta di utilizzare risorse aggiuntive, che non potrebbero essere destinate ad altri settori. Poi contrattacca: "Chi oggi ci accusa di essere guerrafondai, quando era al governo approvava aumenti delle spese militari per circa 15 miliardi, in piena pandemia e prima della guerra in Ucraina".

giorgia meloni
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