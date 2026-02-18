Meloni: assurde Sea Watch e altre sentenze ma noi faremo rispettare le regole
"Ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettarla?" chiede il presidente del Consiglio"
Il premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui suoi canali social dove commenta con indignazione la decisione della magistratura che vede lo Stato italiano condannato a dover risarcire con 76.000mila euro la Ong Sea Watch. Il presidente del Consiglio chiede: "Ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge? Qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito al governo provare a contrastare l'immigrazione globale di massa? Che qualunque legge si faccia e qualunque procedimento si costruisca una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?".