Meloni: "Anche nel 2027 aumenti rinnovo contratti privati tassati al 5%"

“Anche nel 2027 manteniamo una misura fondamentale per i lavoratori italiani, che gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti nel settore privato saranno tassati al 5% per chi ha un reddito fino a 33 mila euro. Che cosa significa in pratica? Significa che quando il contratto viene rinnovato lo Stato non si prende più una fetta importante di quell'aumento, lo lascia nelle tasche del lavoratore”. Così in un video sui social la premier Giorgia Meloni. “Facciamo un esempio – aggiunge la premier - arrivano in busta paga 100 euro lorde in più al mese, con l'Irpef ordinaria ne avresti pagati 23 o 33 di tasse, con questa misura ne paghi 5, tutto il resto rimane in tasca a te. I numeri parlano chiaro, finora sono stati oltre 4 milioni e 250 mila i lavoratori che hanno beneficiato di questa misura, mezzo milione in più rispetto a quelli stimati e il nostro obiettivo ovviamente è che diventino ancora di più”, conclude la premier.