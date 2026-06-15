Meloni accoglie la premier giapponese a Villa Pamphilj con un caloroso abbraccio

Takaichi ha detto che parlerà con i leader degli altri paesi per contribuire alla pace e alla stabilità dell'intero Medio Oriente, compresa la garanzia della libera e sicura navigazione nello stretto di Hormuz. Rispondendo a una domanda sulla dichiarazione congiunta di Francia, Regno unito, Germania e Italia, Takaichi ha detto che il Giappone ha ricevuto nella tarda serata di ieri una richiesta di aderire al documento. "Ci assoceremo", ha affermato. Prima, Takaichi aveva reso omaggio al Milite ignoto all'Altare della patria.