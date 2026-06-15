Meloni accoglie la premier giapponese a Villa Pamphilj con un caloroso abbraccio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Pamphilj la premier del Giappone, Sanae Takaichi. Nel programma della mattinata c'è la firma del libro d'onore, un colloquio bilaterale tra le due leader e a seguire un colloquio allargato alle rispettive delegazioni ufficiali. Dopo le dichiarazioni alla stampa, è prevista una colazione di lavoro. Giorgia Meloni ha accolto Sanae Takaichi con un caloroso abbraccio appena è arrivata a Villa Pamphilj. Hanno poi posato per una foto stringendosi la mano prima di entrare nell'edificio.
Takaichi ha detto che parlerà con i leader degli altri paesi per contribuire alla pace e alla stabilità dell'intero Medio Oriente, compresa la garanzia della libera e sicura navigazione nello stretto di Hormuz. Rispondendo a una domanda sulla dichiarazione congiunta di Francia, Regno unito, Germania e Italia, Takaichi ha detto che il Giappone ha ricevuto nella tarda serata di ieri una richiesta di aderire al documento. "Ci assoceremo", ha affermato. Prima, Takaichi aveva reso omaggio al Milite ignoto all'Altare della patria.