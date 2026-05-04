Meloni a Erevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea

Giorgia Meloni è a Erevan in Armenia per partecipare all'ottavo vertice della comunità politica europea, che riunisce dal 2022 i leader di 48 paesi. Tra i temi affrontati resilienza democratica, minacce ibride e sicurezza economica nella transizione verde. Con lo sguardo puntato verso la guerra in Medio Oriente e la crisi con l'Iran.