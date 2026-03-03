Melania Trump presiede una riunione del"Consiglio di sicurezza dell'Onu

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu: è la prima first lady nella storia. Nel suo intervento ha parlato in particolare dei diritti dei bambini. "Collettivamente, la vostra missione di mantenere la sicurezza e allo stesso tempo sostenere la responsabilità di prevenire i conflitti sia in tempo di guerra che in tempo di pace è significativa, deve essere applicata in modo uniforme e non deve mai essere svolta con leggerezza. La pace non deve essere fragile", ha detto Melania.