Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate"
La first lady risponde alle "false notizie" circolate sui social che la collegano al faccendiere pedofilo
La first lady Melania Trump denuncia "diffamazioni" e "menzogne infondate" che la collegano al faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui "non è stata mai amica". In una dichiarazione alla stampa, la moglie del presidente Usa Donald Trump ha detto "di non essere mai stata a conoscenza degli abusi" del finanziere e ha respinto con forza qualsiasi intercessione o intermediazione di Epstein nell'incontro con il tycoon. "Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998", ha precisato. "Non sono mai stata coinvolta a nessun titolo (nelle azioni di Epstein, ndr). Non vi ho preso parte, non sono mai salita sul suo aereo e non ho mai visitato la sua isola", ha rincarato Melania.