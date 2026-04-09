Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate"

La first lady Melania Trump denuncia "diffamazioni" e "menzogne infondate" che la collegano al faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui "non è stata mai amica". In una dichiarazione alla stampa, la moglie del presidente Usa Donald Trump ha detto "di non essere mai stata a conoscenza degli abusi" del finanziere e ha respinto con forza qualsiasi intercessione o intermediazione di Epstein nell'incontro con il tycoon. "Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998", ha precisato. "Non sono mai stata coinvolta a nessun titolo (nelle azioni di Epstein, ndr). Non vi ho preso parte, non sono mai salita sul suo aereo e non ho mai visitato la sua isola", ha rincarato Melania.