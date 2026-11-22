Alla Casa Bianca anche il dissenso sembra un lusso per pochi. Melania Trump lo dice senza troppi giri di parole: attorno al marito ci sono troppe persone che gli danno ragione. Nel suo "J'accuse" riapre il capitolo dei fedelissimi del presidente: "Lui dice che sono difficile, ma io gli dico la verità". Non fa nomi, ma tra le figure più vicine a Trump c'è Natalie Harp, la sua assistente personale soprannominata "la stampante umana", gli porta ritagli di giornale e notizie favorevoli ovunque lui vada e prepara contenuti per Truth social. Una presenza costante diventata simbolo della fedeltà senza riserve.