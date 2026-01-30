Melania, il red carpet per la prima del documentario sulla first lady

Al Kennedy Center di Washington un red carpet ricco di personalità dell'attuale governo statunitense per la prima del documentario "Melania", che racconta la vita della first lady nei venti giorni che hanno preceduto il secondo insediamento di suo marito Donald Trump. Dallo speaker della Camera dei rappresentanti Mike Johnson assieme a sua moglie, passando per il segretario alla salute Robert Kennedy jr. e i segretari alla difesa e degli interni, fino all'ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia Kimberly Guilfoyle.