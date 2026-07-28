Medjugorje, arrestato il vandalo che ha dato fuoco all'altare

Ha cosparso l'altare e l'area limitrofa con del liquido infiammabile, portato dentro una tanica, alle prime luci dell'alba. Poi ha dato tutto alle fiamme. Medjugorje, la cittadina bosniaca delle apparizioni mariane, meta di pellegrinaggio dei fedeli di tutto il mondo, si è svegliata sotto choc per degli atti vandalici che hanno colpito uno dei cuori pulsanti della fede. Nel mirino di quest'uomo non soltanto l'area esterna della chiesa di San Giacomo ma anche la Collina delle Apparizioni, il Podbrdo.