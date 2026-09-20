Torna a salire la tensione

Medioriente, possibile nuova escalation tra Houthi e Arabia Saudita

Per la possibile emergenza Trump rientra con un giorno d'anticipo dalla residenza di Camp David

di Francesca Canto
20 Set 2026 - 13:29
01:34 
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