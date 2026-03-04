Medioriente, 9.400 turisti italiani attendono di rientrare in Italia

Attualmente sono 2.500 i connazionali che sono riusciti a tornare in Italia da Paesi mediorientali coinvolti, direttamente e non, negli scontri tra Israele, Stati Uniti e Iran. Rimangono ancora 9.400 turisti italiani in attesa di poter rientrare da Bahrein, Qatar, Emirati e Oman. Allerta anche per gli 85.400 nostri connazionali residenti all'estero.