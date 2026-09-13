Medio Oriente, si infiamma lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi

Si infiamma lo scontro tra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen. Almeno 20 raid sono stati lanciati dalle forze di Riad e da quelle del governo yemenita sostenuti dai sauditi per fermare l'avanzata dei ribelli filo-Teheran. Missili e droni degli Houthi hanno colpito una base militare causando danni anche a edifici civili. Gli attacchi incrociati aumentano l'instabilità nello stretto di Bab Al Mandab che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e che il movimento sciita punta a controllare. L'Arabia Saudita ha chiesto per due volte agli Stati Uniti di intervenire ma Trump ha rifiutato. Il presidente americano ha inviato a Riad il capo del Comando Centrale Usa e condividerà informazioni di intelligence ma si rifiuta di aprire un altro fronte militare dopo quello di Hormuz.