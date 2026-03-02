Medio Oriente, la crisi si allarga e arriva in pieno Mediterraneo

La crisi si allarga e mette spalle al muro l'intero Medio Oriente. Non c'è un solo Stato, intorno all'Iran, che non sia coinvolto più o meno direttamente dall'escalation in corso: dall'Egitto al Bahrein, da Cipro all'Oman, passando per Kuwait, Iraq, Siria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Tutti Paesi coinvolti nella più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, con almeno 5mila voli cancellati. La ritorsione promessa da Teheran va oltre Israele e colpisce anche in pieno Mediterraneo.