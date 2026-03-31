Medio Oriente, i Pasdaran puntano a mettere in scacco l'economia della regione
L'esercito degli ayatollah promette di attaccare nelle prossime ore le aziende americane come rappresagliadi Luca Pesante
Non c'è solo il greggio nel mirino dei Pasdaran. I guardiani della rivoluzione puntano a mettere in scacco l'intera economia del Medio Oriente, sia quella dei Paesi del Golfo che gli investimenti stranieri, a partire da quelli degli Stati Uniti. L'esercito degli ayatollah promette di attaccare nelle prossime ore le aziende americane presenti nella regione, come rappresaglia. Teheran ha approvato ufficialmente il varo dei dazi per chi transita dalle acque di Hormuz, costringendolo ad attraversare il valico marino dell'isola di Larak. Intanto continua ad attaccare le cisterne di greggio nel Golfo Persico.