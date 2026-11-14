Mediaset cresce, assume e guarda sempre più al futuro: "È una battaglia non solo di risultati, ma anche di valori"

"I mercati sono stagnanti, l'editoria classica è messa sempre più in discussione dai giganti del web che soffrono a loro volta". È sotto i nostri occhi la trasformazione del settore editoriale: cambiamenti che travolgono anche le grandi piattaforme che, nella maggior parte dei casi, hanno reagito con tagli a risorse interne, per un totale di quasi 60mila posti di lavoro in meno. Mediaset ha fatto scelte diverse: in Italia i dipendenti sono cresciuti dell'8,7% in 5 anni, con 430 nuove assunzioni di cui la metà under 30 negli ultimi 10 mesi. Oggi MFE conta 12mila lavoratori in 6 paesi europei. Una crescita che si sviluppa tra nuovi progetti, applicazioni tecnologiche, contenuti e produzioni, con una strategia coerente e un obiettivo chiaro: la costruzione di un grande gruppo televisivo paneuropeo libero e autonomo, capace di resistere ai giganti globali. "È una battaglia non solo di risultati e dimensioni, ma anche concettuale, valoriale ed etica", sottolinea l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.