Media Usa, Trump vorrebbe concludere la guerra in Iran il prima possibile

Optare per la ritirata o rischiare una guerra più grande. Questo è il dilemma di Donald Trump in Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe confidato ai suoi collaboratori più stretti di voler concludere le operazioni in Iran il prima possibile, mentre negli Stati Uniti il prezzo della benzina ha raggiunto 1,6 dollari al litro, un problema per Trump e anche per i suoi elettori. Da una parte, il presidente valuta la linea diplomatica e sostiene che i negoziati con la Repubblica Islamica stiano progredendo con successo, un'informazione che Teheran - però - continua a smentire, sostenendo che dall'inizio della guerra non ci sono state trattative ma solo proposte da parte di Washington. Dall'altra, Trump considera l'escalation.