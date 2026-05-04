Speciale Guerra in Iran
GUERRA IN IRAN

Media Usa: "Se non ci sarà un accordo a breve, Trump farà saltare in aria l'Iran"

La tensione è aumentata dopo l'annuncio dell'operazione Project Freedom

04 Mag 2026 - 19:46
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"Se non ci sarà un accordo a breve, Donald Trump farà saltare in aria l'Iran", ha dichiarato ad Axios un alto funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato. La tensione nello Stretto di Hormuz è aumentata ulteriormente nelle ultime ore, dopo che il tycoon ha annunciato l'operazione Project Freedom, che mira ad aiutare le navi bloccate nel Golfo Persico ad attraversare il canale.

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