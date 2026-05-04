Media Usa: "Se non ci sarà un accordo a breve, Trump farà saltare in aria l'Iran"

"Se non ci sarà un accordo a breve, Donald Trump farà saltare in aria l'Iran", ha dichiarato ad Axios un alto funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato. La tensione nello Stretto di Hormuz è aumentata ulteriormente nelle ultime ore, dopo che il tycoon ha annunciato l'operazione Project Freedom, che mira ad aiutare le navi bloccate nel Golfo Persico ad attraversare il canale.