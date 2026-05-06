Media: "Usa e Iran"vicini a un memorandum"
Trump fa marcia indietro e, su pressione del Pakistan, mette in pausa l'operazione Project Freedom avviata 24 ore fadi Elia Milani
Trump fa marcia indietro e, su pressione del Pakistan, mette in pausa l’operazione Project Freedom avviata 24 ore fa per garantire il passaggio sicuro delle navi bloccate a Hormuz. "Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani", ha scritto il tycoon sui social. E secondo Axios, Washington e Tehran sarebbero vicini a firmare un memorandum che metterebbe fine alla guerra.