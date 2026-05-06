LA GUERRA IN MEDIORIENTE

Media: "Usa e Iran"vicini a un memorandum"

Trump fa marcia indietro e, su pressione del Pakistan, mette in pausa l'operazione Project Freedom avviata 24 ore fa

di Elia Milani
06 Mag 2026 - 12:55
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Trump fa marcia indietro e, su pressione del Pakistan, mette in pausa l’operazione Project Freedom avviata 24 ore fa per garantire il passaggio sicuro delle navi bloccate a Hormuz. "Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani", ha scritto il tycoon sui social. E secondo Axios, Washington e Tehran sarebbero vicini a firmare un memorandum che metterebbe fine alla guerra.

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