Media: "Usa e Iran"vicini a un memorandum"

Trump fa marcia indietro e, su pressione del Pakistan, mette in pausa l’operazione Project Freedom avviata 24 ore fa per garantire il passaggio sicuro delle navi bloccate a Hormuz. "Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani", ha scritto il tycoon sui social. E secondo Axios, Washington e Tehran sarebbero vicini a firmare un memorandum che metterebbe fine alla guerra.