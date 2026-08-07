Media Iran: "Khamenei potrebbe essere sul letto di morte"

Il volto di Mojtaba Khamenei campeggia su diversi cartelloni di Teheran: uniche immagini di una guida suprema che mai si è vista o sentita in voce da quel 28 febbraio scorso, primo giorno della guerra israelo-americana contro l'Iran, quando il padre, l'ayatollah Ali Khamenei, fu ucciso in un raid. E' l'uomo invisibile salito al potere; sfigurato, ferito e nascosto in luogo segreto, si è detto più volte. Una totale assenza pubblica che ha alimentato voci e speculazioni sul suo reale stato di salute. Ora quel mistero si infittisce, e sono i media d'opposizione a lanciare l'ultimo allarme: la guida suprema sarebbe in condizioni critiche, addirittura in punto di morte.