Med9, Meloni: vertice utile per far convergere posizioni dei Paesi mediterranei

"È estremamente utile cercare il più possibile di far convergere le posizioni" dei Paesi mediterranei, nell'interesse "dell'Europa nel suo complesso". Cosi Giorgia Meloni da spalato al termine di Med 9, il vertice dei nove Paesi mediterranei dell'Ue. Obiettivo: trovare una linea comune su energia e bilanci europei in vista del prossimo consiglio dell'unione. Crisi energetica, sicurezza, competitività immigrazione..alcuni dei temi affrontati. L'Italia chiede di considerare l'impatto dell'inflazione sui bilanci nazionali. Meloni ne ha parlato con Ursula Von Der Layen.