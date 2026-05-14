Mbappé contro Bardella: "Non lasciate il paese nelle mani di quella gente"

La querelle va avanti dall'estate del 2024: quella delle elezioni anticipate francesi. Kylian Mbappé - stella del Real Madrid e soprattutto capitano della Nazionale di calcio dei Bleus - implorava di "non lasciare il paese nelle mani di quella gente" - leggasi la destra del Rassemblement national, in testa al primo turno; un "tackle" bello e buono, a cui Jordan Bardella - leader del partito lepenista - aveva risposto deplorando quegli sportivi che dall'alto dei loro privilegi danno lezioni alla gente comune.