Mbappé contro Bardella: "Non lasciate il paese nelle mani di quella gente"
Lo scontro tra la stella"del Real Madrid e il capitano della Nazionale francese e il leader del partito lepenista"va avanti dall'estate del 2024: quella delle elezioni anticipatedi Francesca Benvenuti
La querelle va avanti dall'estate del 2024: quella delle elezioni anticipate francesi. Kylian Mbappé - stella del Real Madrid e soprattutto capitano della Nazionale di calcio dei Bleus - implorava di "non lasciare il paese nelle mani di quella gente" - leggasi la destra del Rassemblement national, in testa al primo turno; un "tackle" bello e buono, a cui Jordan Bardella - leader del partito lepenista - aveva risposto deplorando quegli sportivi che dall'alto dei loro privilegi danno lezioni alla gente comune.
La polemica prosegue, in queste ore, su Vanity Fair - che dedica la sua copertina a Mbappé. Il campione torna a scongiurare l'affermazione del Rassemblement national alle presidenziali del 2027: "Mi sento coinvolto, dice, so cosa significherebbe e quali conseguenze avrebbe sul mio paese una loro vittoria".