Maxi incendio in un centro commerciale in Pakistan: 14 morti e oltre 70 dispersi

Un maxi incendio è scoppiato nella serata di sabato 17 gennaio nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, in Pakistan. Secondo le autorità locali, le vittime sono almeno 14 e i dispersi sono oltre 70. La struttura, che si snoda su diversi piani, ospita quasi 1.200 negozi. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 33 ore.