DISASTRO A Karachi

Maxi incendio in un centro commerciale in Pakistan: 14 morti e oltre 70 dispersi

La struttura, che si snoda su diversi piani, ospita quasi 1.200 negozi. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 33 ore

19 Gen 2026 - 09:48
01:03 

Un maxi incendio è scoppiato nella serata di sabato 17 gennaio nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, in Pakistan. Secondo le autorità locali, le vittime sono almeno 14 e i dispersi sono oltre 70. La struttura, che si snoda su diversi piani, ospita quasi 1.200 negozi. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 33 ore. 

Il governatore del Sindh Kamran Tessori ha insistito sulla necessità di accertare le cause dell'incendio, sottolineando però che la priorità al momento è salvare vite umane. Ha inoltre promesso di sostenere le persone colpite fino a quando non saranno completamente risarcite per le loro perdite.

