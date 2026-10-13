Azione "senza precedenti"

Maxi attacco hacker in Francia, nei supermercati i frigo arrivano a 50 gradi

Si teme che anche le catene olandesi ne risentano.

di Francesca Canto
13 Ott 2026 - 13:06
01:34 
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