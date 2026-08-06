Mauritania, è polemica sui centri migranti finanziati dalla Spagna

Aperti nel 2025, sono situati nella capitale Nouakchott e a Nouadhibou, al confine con il Sahara Occidentale. Entrambe le strutture, che possono ospitare 183 adulti, sono state finanziate con un milione di euro di fondi europei dall’agenzia di cooperazione spagnola che fa capo al Ministero degli Esteri di Madrid. Secondo Madrid i migranti potranno essere trattenuti per un massimo di 72 ore ma non è chiaro cosa succederà una volta trascorso il periodo massimo di trattenimento. Negli ultimi anni il governo Sánchez ha anche aumentato il trasferimento di intelligence nel paese africano.