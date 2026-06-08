Speciale Maturità 2026
Maturità 2026

Dalla prima prova di giovedì 18 giugno ai commissari: tutte le novità

Da Skuola.net le indicazioni su come cambia l'esame, che ha anche l'orale basato su quattro"materie

08 Giu 2026 - 19:01
11:38 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
maturita 2026
video evidenza