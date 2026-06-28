Matteo Salvini delimita i confini del centro destra: "Senza Vannacci, non l'ho più sentito"

Dal palco di Nexus a Milano Marittima, davanti ai giovani della Lega, Matteo Salvini delimita i confini dell'alleanza di centro destra che - ne è certo - "vincerà le prossime elezioni": senza Vannacci, che non ha più sentito. Intervistato da Giuseppe Cruciani, Salvini ricorda come sia stata la Lega ad aprire le porte al generale che però poi ha votato ripetutamente contro il governo, mettendosi - almeno ad ora - fuori da possibili alleanze future.

