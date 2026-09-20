Matteo Salvini dal pratone di Pontida: "Non voglio divisioni ma unità"
Pensioni a 64 anni, aumento della flat tax per le partite iva, meno tasse sugli stipendi dei giovani e un contributo dalle grandi banche: queste le priorità della legadi Maria Alessandra Chertizza
I cori per Matteo Salvini dal pratone di Pontida: "Non voglio divisioni ma unità" rilancia, a sorpresa, il segretario. Pensioni a 64 anni, aumento della flat tax per le partite iva, meno tasse sugli stipendi dei giovani e un contributo dalle grandi banche: queste le priorità della Lega. Poi, il sindaco di Milano che non può essere che Silvia Sardone; l'estremismo islamico contro il quale Salvini invita gli alleati a combattere con coraggio e la sicurezza