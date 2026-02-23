Mattarella a Niscemi tra sfollati e zona rossa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi, duramente segnata da una frana che ha costretto oltre 1.500 persone a lasciare le proprie case. Dopo il sorvolo dell’area colpita, ha incontrato in piazza le autorità locali e i volontari impegnati nell’emergenza, per poi recarsi nella zona evacuata e nella scuola elementare Gori, oggi trasferita. "So che è difficile, qui c’era la vostra vita", ha detto ai cittadini, fermandosi ad ascoltare le loro storie.