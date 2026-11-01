Mattarella si rivolge ai giovani: "Siate sempre protagonisti del vostro futuro"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esorta i giovani a diventare protagonisti del proprio futuro. Parole pronunciate davanti a una delegazione di studenti del collegio universitario Villa Nazareth, guidata dal cardinale Parolin. Il capo dello Stato ricorda le difficoltà di questo tempo e invita i giovani a non arrendersi a un futuro precostituito, tanto meno in questi tempi incerti e imprevedibili anche a livello mondiale. Ma è proprio in questo quadro complesso che le nuove generazioni possono costruire e assumere la guida della nostra società. Mattarella sottolinea l'importanza del senso di comunità, perché continuare "a tradurre valori in comportamenti concreti è un compito di cui il nostro Paese ha estremo bisogno, cosi come l'intera comunità mondiale".