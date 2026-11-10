Mattarella si cimenta con l'albanese e saluta i sindaci della comunità arbëresh

Il capo dello Stato ha voluto salutarli in albanese: "Benvenuti, quindi, falem mirëmëngjes, e scusate per la pronunzia". Mattarella ha poi sottolineato l'importanza rivestita da questa comunità nel nostro Paese: "È importante che i giovani possano riconoscersi in questa eredità e viverla come risorsa per il proprio futuro. Lo testimonia l'intensa attività della comunità albanese in Italia, con oltre 118.000 studenti iscritti nelle scuole italiane, le migliaia di studenti universitari iscritti nei nostri atenei e le decine di migliaia di attività imprenditoriali qui animate da cittadini albanesi".