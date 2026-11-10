Mattarella si cimenta con l'albanese e saluta i sindaci della comunità arbëresh
Il presidente della Repubblica ha incontrato"il presidente albanese insieme a una delegazione di sindaci dei comuni italiani con comunità arbëreshë.
"È una storia di accoglienza e integrazione di pieno successo" quella della comunità arbëreshë in Italia. A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato al Quirinale il presidente albanese, Bajram Begaj, insieme a una delegazione di sindaci dei comuni italiani con comunità arbëreshë.
Il capo dello Stato ha voluto salutarli in albanese: "Benvenuti, quindi, falem mirëmëngjes, e scusate per la pronunzia". Mattarella ha poi sottolineato l'importanza rivestita da questa comunità nel nostro Paese: "È importante che i giovani possano riconoscersi in questa eredità e viverla come risorsa per il proprio futuro. Lo testimonia l'intensa attività della comunità albanese in Italia, con oltre 118.000 studenti iscritti nelle scuole italiane, le migliaia di studenti universitari iscritti nei nostri atenei e le decine di migliaia di attività imprenditoriali qui animate da cittadini albanesi".