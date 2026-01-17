Logo Tgcom24
L'EVENTO

Aquila capitale della cultura, Mattarella: "Antidoto alla violenza e alle prevaricazioni"

Il Capo dello Stato ricorda come le nuove tecnologie possono annullare le distanze purchè si investa per abbattere gli squilibri territoriali

di Ila Molaro
17 Gen 2026 - 18:55
01:30 
mattarella
aquila
