Mattarella in visita nel principato di Monaco, è la prima volta per un Presidente della Repubblica

È la prima volta che un Presidente della Repubblica si reca in visita ufficiale nel Principato di Monaco. Si tratta di una "Occasione straordinaria", ha sottolineato il Principe Alberto accogliendo Mattarella, a sua volta accompagnato dalla figlia Laura, nel cortile d'onore della residenza Grimaldi. Per il Capo dello Stato serata di gala al teatro dell'Opera e incontri con il personale della nostra Ambasciata.

