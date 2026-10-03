Accompagnato dalla figlia Laura

Mattarella in visita nel principato di Monaco, è la prima volta per un Presidente della Repubblica

Per il Capo di Stato serata di gala al teatro dell'Opera e incontri con il personale della nostra ambasciata

di Ida Molaro
03 Ott 2026 - 13:49
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È la prima volta che un Presidente della Repubblica si reca in visita ufficiale nel Principato di Monaco. Si tratta di una "Occasione straordinaria", ha sottolineato il Principe Alberto accogliendo Mattarella, a sua volta accompagnato dalla figlia Laura, nel cortile d'onore della residenza Grimaldi. Per il Capo dello Stato serata di gala al teatro dell'Opera e incontri con il personale della nostra Ambasciata.
 

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