Il richiamo del capo dello Stato

Mattarella: "I magistrati non devono essere condizionati da altri poteri"

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i giovani magistrati ordinari in tirocinio

di Laura Berlinguer
11 Nov 2026 - 13:12
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