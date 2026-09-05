Mattarella celebra gli 80 anni dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige
Il Presidente della Repubblica rimarca l'importanza dell'autonomia delle minoranze linguistiche: "I confini non siano ostacoli ma punti di incontro tra i popoli"di Ida Molaro
Ottant'anni fa nasceva la Repubblica italiana. Tre mesi dopo nello stesso anno - era il 1946 - Alcide de Gasperi e l'austriaco Karl Gruber, allora ministro degli Esteri, sottoscrissero a Parigi l'intesa per l'Autonomia del Trentino Alto Adige per tutelare le minoranze di lingua tedesca e ladina.