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Mattarella celebra gli 80 anni dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige

Il Presidente della Repubblica rimarca l'importanza dell'autonomia delle minoranze linguistiche: "I confini non siano ostacoli ma punti di incontro tra i popoli"

di Ida Molaro
05 Set 2026 - 19:02
01:33 
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Ottant'anni fa nasceva la Repubblica italiana. Tre mesi dopo nello stesso anno - era il 1946   - Alcide de Gasperi e l'austriaco Karl Gruber, allora ministro degli Esteri, sottoscrissero a Parigi l'intesa per l'Autonomia del Trentino Alto Adige per tutelare le minoranze di lingua tedesca e ladina.

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