Mattarella ai partiti: "Le tensioni elettorali non distolgano dai problemi del Paese"

Nel tradizionale appuntamento della Cerimonia del Ventaglio al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le forze politiche a non lasciare che il confronto elettorale distolga l'attenzione dalle priorità del Paese. Nel suo intervento ha affrontato anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, il ruolo dell'Unione europea, il rilancio del multilateralismo e il tema delle spese per la difesa, ribadendo l'importanza della responsabilità istituzionale.