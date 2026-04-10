Mattarella a Praga, studenti italiani intonano l'inno al passaggio del presidente

Cori patriottici, inno d'Italia e giovani che saltano, entusiasti. Uno scenario da stadio, ma questa volta il tifo non è per la nazionale: al passaggio a Praga del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decine di italiani si sono riuniti per cantare "Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta…". Mattarella, sorridente, si è soffermato in particolare con una scolaresca di Caltanissetta, cui ha stretto la mano, che non si è fatta sfuggire l'occasione di riprenderlo col telefonino.