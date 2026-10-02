Marsiglia, spray trasformato in lanciafiamme: donna bruciata al volto durante le proteste

Momenti di violenza a Marsiglia, in Francia, durante le proteste studentesche. Una donna è rimasta ustionata al volto dopo che un individuo incappucciato le avrebbe rivolto contro una bomboletta spray usata come un lanciafiamme. L'episodio è avvenuto a Place du 4 Septembre, nel VII arrondissement. Non sono ancora chiare le generalità dell'aggressore e i motivi del terribile gesto. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla ragione parigina ad altre città francesi.