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Marsiglia, spray trasformato in lanciafiamme: donna bruciata al volto durante le proteste

Durante gli scontri che da giorni infiammano le piazze di tutta la Francia sarebbero state fermate oltre duemila persone

02 Ott 2026 - 11:48
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Momenti di violenza a Marsiglia, in Francia, durante le proteste studentesche. Una donna è rimasta ustionata al volto dopo che un individuo incappucciato le avrebbe rivolto contro una bomboletta spray usata come un lanciafiamme. L'episodio è avvenuto a Place du 4 Septembre, nel VII arrondissement. Non sono ancora chiare le generalità dell'aggressore e i motivi del terribile gesto. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla ragione parigina ad altre città francesi. 

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