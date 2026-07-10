A causa del caldo

Marsiglia, enormi incendi a est della città: "Minacciano abitazioni"

Sono numerosissimi gli incendi in tutta la Francia. Secondo Parigi, sono stati bruciati oltre il doppio degli ettari di terreno rispetto allo scorso anno

10 Lug 2026 - 15:28
00:03 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
marsiglia
incendio