IN VISTA DEI 100 ANNI

Marilyn Monroe torna al cinema con quattro film

L'attrice ancora protagonista grazie alla Cineteca di Bologna

11 Mag 2026 - 19:00
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Il mondo intero si appresta a celebrare il secolo della diva più grande di sempre: il primo giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni.

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