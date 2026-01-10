Logo Tgcom24
Mondo
la deputata venezuelana naturalizzata italiana

Mariela Magallanes al Tg4: "Un dolore vedere le manifestazioni pro Maduro"

La deputata venezuelana chiede rispetto per il suo popolo

10 Gen 2026 - 20:32
02:04 
venezuela
nicolas maduro
video evidenza