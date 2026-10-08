Maricarmen, l'ultimo video prima della morte: "Abbiate coraggio, continuate a lottare"

Un ultimo messaggio di coraggio e speranza, rivolto a chi continua a battersi per il diritto alla casa. È il video di Maricarmen Abascal, l'87enne sfrattata a Madrid il 23 settembre e morta in ospedale. Prima di andarsene, aveva voluto far sentire la propria vicinanza agli attivisti accampati a Puerta del Sol, con queste parole: "Credo che mi conosciate tutti. Io non vi conosco tutti personalmente, ma conosco tutte le persone che mi affiancano da molto tempo. Mi piacerebbe essere qui con voi, accompagnarvi nel vostro campo e nella vostra lotta, ma non ne ho la possibilità. Pertanto, da qui chiedo a tutti voi di avere coraggio, di lottare, di difendere ciò che è vostro e, per favore, di stare attenti. Rimanete accampati finché le vostre forze lo consentono e finché lo desiderate. Speriamo che tutto questo giunga al termine domani e che ciò che state soffrendo ora possa essere più che compensato in quel momento. Un abbraccio fortissimo a tutti da qui. Un abbraccio enorme".