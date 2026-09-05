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Mariani, Ceo Leonardo: "Difesa Ue, meno frammentazione e più investimenti"

A Tgcom24"Lorenzo Mariani, Ad e Direttore"Generale"Leonardo

05 Set 2026 - 19:00
14:27 
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