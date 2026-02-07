Mariah Carey regina delle nevi, Laura Pausini in abito Armani

La regina del pop è diventata regina delle nevi. Mariah Carey, con la sua voce, incanta San Siro e tutto il mondo, brillando nel suo abito custom made e in 15 milioni di euro di gioielli. E si sente ancora la presenza del re della moda, Giorgio Armani, scomparso a settembre: aveva fatto in tempo a immaginare i completi monocromo bianchi, rossi e verdi indossati da 60 modelli (compresa Vittoria Ceretti). In Armani anche Laura Pausini, velluto nero e spalle a oblò a intonare l'inno.