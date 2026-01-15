Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
Protagonisti
Speciale Chiara Ferragni, il pandoro-gate
l'analisi

Maria Beatrice Alonzi a Tgcom24: "Il caso Ferragni ci ha aperto gli occhi sulle logiche dei social"

La scrittrice ed esperta di comunicazione analizza i meccanismi con cui l'influencer ha ottenuto il successo e costruito il suo"impero economico e il rapporto con i follower

15 Gen 2026 - 14:44
07:04 
chiara ferragni
chiara ferragni beneficenza