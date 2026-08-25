Crisi climatica, i mari di tutto il mondo sono sempre più caldi: l'allarme degli scienziati

Il mare ha raggiunto un nuovo record di temperatura: il 22 agosto la superficie delle acque di tutto il mondo ha toccato una media di 21,1 gradi, superando il primato del marzo 2024. Le conseguenze sono varie: i coralli spariscono sempre più velocemente e i grandi cetacei cambiano le rotte delle migrazioni. Ma soprattutto, si rischia un devastante aumento dei fenomeni estremi, dai nubifragi alla siccità.