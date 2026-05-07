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L'arrivo di Marco Rubio in Vaticano: a breve l'incontro con Leone XIV

È stato accolto dal prefetto della Casa pontificia, mons. Rajic. Il segretario di Stato Usa a colloquio con il Pontefice in tarda mattinata

07 Mag 2026 - 11:48
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