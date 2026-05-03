Usa, Marco Rubio in giacca e cravatta… alla consolle

Un "dietro le quinte" inaspettato, quello che il vice capo del gabinetto della Casa Bianca Dan Scavino ha pubblicato sui suoi personali canali social. Durante una festa di matrimonio in famiglia, con decine di persone elegantissime e luci psichedeliche, a far ballare gli invitati c'è proprio Marco Rubio. Il fedelissimo di Trump, in giacca blu e cravatta azzurrina, è in piedi dietro al tavolo della consolle da disc jockey. Il video è diventato virale.