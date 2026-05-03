L'anima della festa

Usa, Marco Rubio in giacca e cravatta… alla consolle

Il segretario di Stato americano è stato immortalato mentre si improvvisava dj a un ricevimento di matrimonio a Miami

03 Mag 2026 - 13:30
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Un "dietro le quinte" inaspettato, quello che il vice capo del gabinetto della Casa Bianca Dan Scavino ha pubblicato sui suoi personali canali social. Durante una festa di matrimonio in famiglia, con decine di persone elegantissime e luci psichedeliche, a far ballare gli invitati c'è proprio Marco Rubio. Il fedelissimo di Trump, in giacca blu e cravatta azzurrina, è in piedi dietro al tavolo della consolle da disc jockey. Il video è diventato virale.

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