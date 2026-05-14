Marco Rubio stupito dal... soffitto della Grande Sala del Popolo

La reazione del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, alla vista del soffitto della Grande Sala del Popolo a Pechino ha scatenato un'ondata di ironia sui social. Nelle immagini Rubio, con gli occhi all'insù e la testa inclinata per ammirare meglio il soffitto, lo indica e gesticola verso di esso mentre conversa con il segretario alla Difesa, Pete Heghset. Alcuni utenti delle piattaforme hanno scherzosamente ipotizzato che il segretario di Stato americano stesse dicendo a Heghseth "guarda quelle luci...dovremmo sostituire le nostre quando torniamo", o ancora "ridecoriamo la Casa Bianca così quando torniamo". La Grande Sala del Popolo è stata progettata con una grande cura nei dettagli e costruita grazie alla maestria artigianale di chi l'ha realizzata. L'edificio, inoltre, è noto per i suoi lampadari di cristallo, circondati da sculture in gesso dorato in perfetto stile tradizionale cinese. Da qui, l'ironia sullo stupore di Rubio, che si trova in Cina per il summit tra Xi Jinping e Donald Trump, alla vista del soffitto.